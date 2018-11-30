Путин провёл тайную беседу с Трампом во время G-20

Несмотря на официальные заявления Вашингтона об отмене встречи, она таки состоялась.

Трамп всё-таки провел переговоры с Владимиром Путиным за кулисами саммита G-20 на прошлой неделе, несмотря на то, что Вашингтон публично отменил встречу по причине конфликта «украинского конфликта». Кремль буквально только что подтвердил, что Трамп и Путин встретились в кулуарах саммита в Буэнос-Айресе во время ужина мировых лидеров.

Представитель из Москвы сказал, что встреча длится около 10-15 минут, и два президента в основном обсуждали Украину, хотя и вполне вероятно, что в их разговоре появились другие темы. Встреча состоялась после того, как Белый дом отменил официальные переговоры с президентом Путиным и сказал, что г-н Трамп вообще не встретит своего российского коллегу. Кремль же настаивал, в свою очередь, на встрече для импровизированной беседы, и, похоже, российский лидер смог настоять на своём.

По словам Bloomberg, президент Путин сказал журналистам, что он рассказал Трампу о столкновении прошлой недели между украинскими и российскими военно-морскими судами в Керченском проливе под Крымом. «Я ответил на всего его вопросы», - сообщил Путин для того же Bloomberg. Интересно, что Вашингтон хоть и подтвердил факт встречи двух глав, но всячески пытается нивелировать факт её значимости.