"Сценарий для фильма ужасов": Захарова оценила угрозы США после инцидента в Керченском проливе

5 декабря она прокомментировала ситуацию во время брифинга. Официальный представитель российского МИД сравнила американские власти с "обезумевшим доктором".

Накануне Госдепартамент США возмутился инцидентом, который произошел в Керченском проливе между ВМС России и Украины. Чиновники осудили действия россиян и потребовали отпустить арестованных украинских моряков, угрожая болезненными последствиями.

Мария Захарова высмеяла риторику американцев. По её мнению, высказывания США походят на "сценарий для фильма ужасов". А именно, угрозы некоего "хирурга-зло". Дипломат отметила, что такие высказывания не способствуют улучшению ситуации, но вполне могут испортить отношения между государствами.

Кроме того, представитель МИД заявила о планах Киева устроить "новый блицкриг" на Донбассе. По её мнению, провокацией в Керченском проливе украинские власти пытаются скрыть стягивание дополнительных сил к зоне конфликта на Востоке. Вдобавок, им на руку может сыграть введение военного положения. Так Мария Захарова упомянула фотографии танков, якобы переброшенных в Мариуполь.