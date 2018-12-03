В Госдепе США пообещали России "боль и последствия" за украинских моряков

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США. В очередной раз Россию призвали отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В случае отказа стране угрожают последствиями.

Имя и должность выступающего в Брюсселе во время брифинга для журналистов не сообщается. По данным некоторых СМИ, в одном из фрагментов стенограммы политик называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что в настоящий момент в этой должности находится госсекретарь Майк Помпео.

Американский чиновник отметил, что США неоднократно высказывали свою позицию по поводу ситуации, произошедшей с украинскими моряками в Керченском проливе. Он подчеркнул, что слова Америки относительно как России, так и Украины всегда совпадают с действиями. Поэтому он еще раз настоятельно разъяснил посыл США: Россия должна отпустить задержанных моряков. В случае невыполнения данной просьбы, по словам политика, страну ожидают «возрастающие последствия и боль». При этом более конкретизировать свои слова чиновник не стал.

Кроме того, представитель Госдепа США еще раз напомнил, что Вашингтон расценивает инцидент в Черном море как «акт агрессии», «военную эскалацию» и нарушение международных правил. Кроме того, политик уверен, что произошедшее должно стать причиной для ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток 2".