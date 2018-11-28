На президентских выборах Украины победит Путин – Порошенко назвал условия

На грядущих в 2019 году президентских выборах Украины победит Путин – Порошенко назвал условия, при которых возможет такой сценарий событий. Свое мнение глава государства озвучил в интервью Bloomberg.

Порошенко считает, что в случае переноса выборов президента победит не кто иной, как «господин Путин». Далее политик пообещал не допустить такой ситуации, и сказал, что не даст Путину никаких шансов на вмешательство в политическую жизнь страны.

По мнению действующего главы государства, военное положение, которое действует в 10 областях Украины, никак не скажется на конституционных правах населения. Оно необходимо лишь для того, чтобы увеличить обороноспособность армии.

Изначально военное положение планировалось ввести по все Украине на 60 дней. Однако Порошенко пересмотрел свои взгляды на ситуацию и ограничился 30-дневным сроком и территориальным ограничением. Таким образом, в стране удастся избежать переноса выборов, которые назначены на 31 марта.

Официальное начало предвыборной гонки назначено на конце декабря. Выдвинет ли Порошенко снова свою кандидатуру на пост главы государства, пока неизвестно.