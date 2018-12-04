Генеральные прокуроры подозревают Дональда Трампа в нарушении Конституции США

Генпрокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия заявили о своих подозрениях в нарушении Конституции США президентом Дональдом Трампом. Генеральные прокуроры намерены через суд получить данные о компании Trump Organization и документы, имеющие отношение к бизнесу Трампа.

Американского лидера обвинили в нарушении Конституции страны, потому что он якобы ведёт до сих пор бизнес с иностранными правительствами. По заявлению генпрокуроров, президент нарушает статьи Конституции, направленные против коррупции и запрещающие государственным служащим брать подарки, выплаты и вознаграждения от других государств.

Согласно версии генеральных прокуроров, президент продолжает свою прежнюю деятельность в международных масштабах. В частности, его обвиняют в сдаче иностранным властям своей недвижимости. В том числе упоминается вашингтонская гостиница Trump International Hotel.

Получив одобрение суда в Вашингтоне, генпрокуроры планируют отправить в Trump Organization и ещё 30-ти частным организациям, связанным с главой Белого дома, официальные повестки, согласно которым они обязаны предоставить суду по требованию все документы. Кроме того, повестки будут направляться в некоторые федеральные ведомства, в том числе в Службу внутренних доходов.