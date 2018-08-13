К 25 годам тюрьмы осудили американского военного за попытку поддержать террористическую группировку

В США суд приговорил военнослужащего американской армии Эрика Кэнга к 25 годам лишения свободы за попытку оказания содействия террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена на территории Российской Федерации). Об этом поведала 4 декабря окружная прокуратура штата Гавайи.

Окружным судьёй США Сюзан Оки Моллуэй в процессе вынесения приговора были утверждены условия сделки 35-летнего военнослужащего с правосудием в лице США. Осуждённый дал согласие на отбытие двадцати пяти лет в тюрьме, а также на соблюдение надзорного режима после освобождения на срок от 20 лет и до конца жизни. По сообщению прокуратуры, судья заявила о том, насколько тяжки деяния, совершённые Кэнгом. Они могли стать причиной серьёзнейших последствий.

Согласно предоставленным данным, попадание под влияние пропаганды террористов сержанта произошло в 2016 году. Тогда он начал говорить о желании вооружённого нападения в местах большого скопления людей. На тот момент у него дома хранились полуавтоматическая винтовка и пистолет.

В 2018 году он начал контактировать с эмиссарами террористической группировки, которые оказались агентами ФБР под прикрытием. Кэнг осуществил передачу им военной документации, среди которых были и документы, помеченные грифом «секретно», а также передал малый беспилотник и предметы военного снаряжения.

Как подчёркивают власти США, ФБР неоднократно давало военному шанс передумать и вернуть документы, однако он это не сделал. Кэнга арестовали с поличным после «церемонии присяги на верность» главарям группировки