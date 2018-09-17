Трамп уверен, что торговой сделке с Китаем быть, но не исключает и повышение пошлин. Свое противоречивое мнение американский президент озвучил в своем аккаунте Twitter.

4 ноября Трамп добавил в свой микроблог запись. Из нее следует, что Штаты заинтересованы в заключении «настоящей сделки» с КНР по торговле. Если решение, которое будет удовлетворять Вашингтон, достичь не удастся, то тогда вообще никакой сделки не будет. В этом случае «мы введем масштабные импортные пошлины на китайские товары», - объясняет Трамп.

Но все же президент выразил надежду на удачный исход переговоров двух держав.

Напомним, что 1 декабря в рамках саммита G20 лидеры США и Китая провели двустороннюю встречу. По результатам стороны договорились заключить торговое соглашение в период 90 дней, а также Штаты не будут поднимать пошлины на товары из Китая.

Однако Трамп уточнил, что если соглашения, которые будут обсуждаться относительно торговой ситуации, не достигнут обоюдного одобрения, то тарифы на ввоз товара могут подняться еще до 1 января.