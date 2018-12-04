"Посетила СИЗО": омбудсмен Москвы сообщила о состоянии раненых украинских моряков

Как стало известно, московский омбудсмен рассказала о состоянии арестованных украинских моряков. Было отмечено, что трое моряков украинского флота получили телесные повреждения в результате столкновения на границе в Керченском проливе. На данный момент времени задержанные находятся в московском СИЗО «Матросская тишина», где им оказывается необходимая медицинская помощь.

К услугам оказываемой медицинской помощи можно отнести антибиотики, обезболивающие и регулярные повязки. Сейчас чувствуют себя вполне удовлетворительно. Уполномоченный по правам человека в Москве посетила СИЗО. 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Также стоит отметить тот факт, что правительство Украины объявило в розыск восемь россиян, которые причастны к задержанию трех моряков. Среди разыскиваемых есть высокопоставленные сотрудники ФСБ и командиры российских кораблей, участвовавших в задержании. Данную информацию сообщила пресс-секретарь генерального прокурора. Кроме того, украинская прокуратура в ближайшее время планирует предъявить обвинения еще 10 военнослужащим Черноморского флота и Пограничной службы.

Кроме того, Киев готов предложить России в обмен на трех моряков триста человек. Украина призывает РФ к переговорам об обмене. Люди, на которых хотят поменяться власти Киева, осуждены за антигосударственную деятельность. Генеральный прокурор Украины отметил, что военная прокуратура в течение нескольких дней якобы установила конкретные лица из Российской Федерации, которым предъявлено обвинение по факту агрессивных действий в отношении украинского морского флота.