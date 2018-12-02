Янукович может покинуть Россию, чтобы получить медицинскую помощь в Израиле

Как стало известно, Виктор Янукович может покинуть Россию для дальнейшего лечения на территории Израиля. Данную информацию сообщил его адвокат Александр Горошинский на своей странице в социальной сети. С его слов, экс-президент Украины не имеет возможности передвигаться без посторонней помощи, самостоятльно.

Адвокат предоставил суду необходимую медицинскую справку, которая подтверждает физическое состояние политика. По словам адвоката, во время визита в Москву он не мог лично встретиться со своим подзащитным, но ему удалось организовать встречу с врачом из Израиля. Тот сообщил, что травма достаточно тяжелая, и для более точных сведений важно провести дополнительное обследование с использованием определенной медицинской аппаратуры.

Также стоит отметить тот факт, что Виктор Янукович не откажется от последнего слова в киевском суде. На Украине против Виктора Януковича возбуждено дело о госизмене. Прокуратура собиралась требовать пожизненного заключения, но позднее обвинение попросило 15 лет лишения свободы. Янукович отрицает свою вину. Эксперты отмечают, что для Порошенко организован "информационный кокон". Существуют предположения, что он закончит свой срок точно также, как и бывший президент Украины. Все это было сказано экспертами после заявления Порошенко о высоком боевом духе и желании резервистов первой очереди пройти подготовительные сборы.