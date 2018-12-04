Граждан Украины перестали пускать на территорию России

Россия приняла зеркальные меры и поэтому несколько десятков граждан Украины не смогли въехать на территорию Российской Федерации. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в эфире телеканала UATV.

Он подчеркнул, что большинство тех, кого не пропустили, были мужчинами. Общее число украинских граждан, не прошедших паспортный контроль на русско-украинской границе, и вынужденных вернуться домой, составило более 150 человек.

Говоря о начале действия с 30 ноября запрета мужчинам с паспортами РФ в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на территорию Украины, Цигикал сообщил, что пограничники за пять дней не пустили в страну 600 человек, которые не смогли объяснить, с какой целью они въезжают на территорию Украины, где в приграничных к РФ областях сейчас действует режим военного положения.

По словам Цигикала, при возврате человека украинские пограничники составляют протоколы и выдают его россиянам. Однако российские пограничники отказали украинцам без объяснения причин и не выдали им никаких документов.

Со стороны российских властей пока не поступало никаких комментариев относительно сложившейся ситуации.

Ранее представители руководства страны заявляли, что у них нет планов о вводе запрета на въезд на территорию РФ украинских граждан. Напомним, что обострение отношений Москвы и Киева началось в конце ноября, когда три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ в Черном море и начали совершать там опасные маневры. После многочисленных, но оставленных без ответа предупреждений, российские моряки применили силу. Украинские суда и их экипажи были арестованы.

Действия российской стороны вызвали возмущение президента Украины Перта Порошенко, и он ввел в стране военное положение сроком на 30 дней.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией.