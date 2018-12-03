Песков: У Путина не запланированы контакты с наследным принцем Саудовской Аравии до встречи ОПЕК+

Отдельных встреч президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не состоится, пока не пройдёт встреча ОПЕК+. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь, в графике Путина на 4 и 5 декабря не запланированы встречи с представителями Саудовской Аравии. Кроме того, Песков уточнил, что в настоящее время эксперты ведут работу по этой теме.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, на следующий день запланировано собрание министров стран-членов ОПЕК. 7 декабря пройдёт встреча министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Напомним, что ранее встреча российского лидера и наследного принца Саудовской Аравии состоялась во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, которая многим запомнилась неформальным, но тёплым приветствием представителей обеих стран. Как пояснил Дмитрий Песков, дружественное рукопожатие объясняется хорошими отношениями между политиками. Приветствие привлекло внимание и создателей американского шоу Saturday Night Live, актёры которого спародировали встречу политиков.