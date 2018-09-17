Порошенко пытается поднять рейтинг, разрывая договор с РФ

Как стало известно журналистам, Порошенко решил разорвать договор о дружбе с Россией. Данное решение лидера страны объясняет оппозиция Украины. Внесенный законопроект является элементом предвыборной кампании главы украинского государства и не имеет никакого практического значения.

Такое мнение высказал депутат Верховной рады. Порошенко пытается поднять свой очень низкий рейтинг. В то же время договор никакого практического значения на данный момент времени не имеет. При этом Дмитрий Пеков отметил, что отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно испортить еще больше.

Также стоит отметить тот факт, что Петр Порошенко пригрозил России судом ООН в результате инцидента в Керченском проливе. Тогда в ведомстве сообщили о продолжающемся преследовании украинских моряков. Решение суда пока что неизвестно. Отмечается, что Москва действительно в целях безопасности закрывала Керченский пролив после инцидента с украинскими кораблями, но уже через сутки судоходство было возобновлено.

Госдума призвала парламенты мира осудить провокацию Киева в Керченском проливе. При этом виновником случившегося депутаты назвали лидера Украины. Инициаторами подготовки проекта обращения выступили два профильных комитета палаты. Среди адресатов сообщения есть законодательные органы европейских государств и G20, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента.