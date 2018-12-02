Правительство Франции ввело мораторий на цены на топливо

Новость была передана населению из уст премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Он отметил, что постановление будет находиться в силе на протяжении полугода.

Накануне Филипп выступил с докладом в Матиньонском дворце, где и рассказал, какая реакция правительства Франции последует после митингов "желтых жилетов". По его словам, властями было принято решение, согласно которому в стране вводится мораторий на цены на топливо. Это значит, что французы на полгода обрели право на отсрочку платежа по долговому обязательству.

Протесты начали разгораться в Париже с 17 ноября, впоследствии их поддержали во многих городах Франции. Вначале участники просто требовали не повышать налоги на топливо, однако на прошлой неделе они стали зачинщиками массовых беспорядков, в ходе которых было повреждено много объектов инфраструктуры, а также культурного наследия.