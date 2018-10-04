Министр обороны РФ рассказал о планах России в случае выхода США из ДРСМД

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит Россию перед необходимостью наращивание боевых возможностей. Об этом в ходе серии совещаний сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Совещания прошли 19-22 ноября в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина, во время которых рассматривались возможные меры при выходе США из ДРСМД. Министр считает, что в таком случае Россия будет наращивать боевые возможности и силы. Кроме того, он не исключает возможности развития новой гонки вооружений. Обсуждалась и новая государственная программа перевооружения, которая до 2027 года позволит сохранить оптимальные темпы перевооружения российских войск.

Во время совещаний также обсуждался вопрос о реализации государственного оборонного заказа, в том числе внедрение военных разработок в гражданский сектор. Министр отмечает, что такие меры позволят наладить производство товаров мирового уровня.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил озабоченность нарастающей гонкой вооружений и решил обсудить эту проблему с лидерами России и Китая. Хотя ещё в марте американский президент обещал Путину, что США выиграют эту гонку. О начале новой гонки вооружений также ещё в октябре говорил Михаил Горбачёв в связи с желанием США выйти из ДРСМД.