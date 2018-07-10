Более 600 россиян не пустили на Украину с момента введения военного положения

Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал. Он отметил, что украинские пограничники не пропустили в страну более 600 граждан. При этом число желающих посетить Украину значительно уменьшилось.

В Госпогранслужбе сообщили, что за несколько дней после введения военного положения количество желающих российских граждан посетить Украину резко уменьшилось. Тем не менее, даже среди оставшихся, кто все же захотел въехать в страну, многим пришлось развернуться обратно.

Как рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, как правило, отказы возникают из-за того, что въезжающие не могут подтвердить цель посещения Украины. Отмечается, что около 700 граждан, а именно, 680 россиян согласно последним данным не смогли пересечь украинскую границу.

Кроме того, ранее стало известно, что в стране ввели запрет на въезд мужчинам от 16 до 60 лет. Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению политологов, у Петра Порошенко есть несколько сценариев, в соответствии с которыми он будет действовать после окончания военного положения в стране, которое длится в соответствии с законодательством государства 30 дней. Один из таких вариантов – сообщить, что Россия напугана действиями соседа.