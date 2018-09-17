В Сети заподозрили Порошенко в появлении пьяным на публике

Президент Украины вновь позволил себе показаться на публике в нетрезвом виде, считают СМИ и пользователи сети. На этот раз центром внимания стала его речь церемонии запуска скоростного поезда Киев–Борисполь на киевском железнодорожном вокзале.

Инцидент произошел в воскресенье 2 декабря. Лидер Незалежной рассказывал собравшимся преимущества и достоинства нового железнодорожного состава. Он стоял на холоде без головного убора. Сначала очевидцам показалось, что президент Украины ведет себя несколько странно. Но, как комментируют граждане в интернете, уже после первой фразы Петра Порошенко сомнений в его состоянии не осталось. При этом находящиеся рядом с ним представители охраны, а также премьер-министра Украины Владимир Гройсман улыбались и с большим трудом сдерживали смех. В социальной сети Facebook начали активно предлагать варианты. «Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», - прокомментировал опубликованный в сети ролик один из пользователей.

Напомним, это не первый раз, когда пользователи сети обсуждают появление главы Украины в нетрезвом виде. Сообщалось, что на конференции в Мюнхене, которая прошла в феврале этого года, президент выступил с речью. Однако, по предположениям пользователей, был пьян. Как отметил автор ролика, попавшего в сеть. Порошенко демонстрировал очень «странную реакцию» при ответе на вопросы.