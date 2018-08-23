США: истребитель Су-57 для России – слишком дорогое удовольствие

Эксперты американского издания The National Interest уверены, что в ближайшем будущем истребители Су-57 не будут играть существенной роли в российском военном деле, в силу буквально штучного их производства.

Они же утверждают, что экономический спад в РФ не позволит Москве поставлять перспективный самолёт в вооружённые силы в должном количестве.

Су-57 был язвительно назван «крутым самолётом для фотосессии», как бы подчёркивая несопоставимость военных бюджетов США и РФ.

Комментарий американских специалистов появился после публикации телеканалом Звезда эффектного видео с четырьмя новейшими российскими самолётами, выполняющими фигуры высшего пилотажа.