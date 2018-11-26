Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за "агрессии" России в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готовит к подаче в Международный суд ООН иск из-за кризиса в Керченском проливе и задержания украинских кораблей и их экипажей.

Об этом Порошенко рассказал в эфире телеканала ICTV. Он пояснил, что украинская сторона может привлечь Россию к ответственности в связи с «актом агрессии». Он также отметил, что соответствующий документ уже «зафиксирован». Украинский президент настаивает на том, что инцидент произошло в нейтральных водах Черного моря, и поэтому российская сторона не имела права арестовывать и судить украинских граждан, а также отбуксировать военные корабли в порт города Керчь.

Напомним, что в конце ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранвойск ФСБ нарушители не ответили, в результате чего они были вынуждены открыть огонь и остановить их силой. Суда и их экипажи, в состав которых входит 24 человека, были взяты под арест. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

В связи с инцидентом Порошенко ввел в стране военное положение сроком на 30 дней. Режим будет действовать в десяти приграничных к РФ областях до 26 декабря текущего года.

Кроме того, Украина 30 ноября запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Сколько продлится это ограничение – неизвестно.

Ранее защитник одного из обвиняемых Николай Полозов сообщил, что несколько десятков российских адвокатов изъявили желание представлять в суде интересы задержанных украинцев. Он также добавил, что до сих пор не смог добиться встречи со своим подзащитным, который находится в СИЗО «Лефортово», так как Следственное управление ФСБ до сих пор не ответило на его просьбу назвать следователя по делу.