Адвокаты Трампа требуют от порноактрисы $800 тысяч

Юристы Дональда Трампа хотят добиться возмещения судебных и юридических издержек от экс-порноактрисы Стефани Клиффорд, которая ранее подала на действующего президента США иск о клевете и распространении порочащих ее фактов. Сумма претензий со стороны защиты президента составляет 800 тысяч долларов.

Защитник интересов Трампа адвокат Чарльз Хардер заявил, что судебные издержки на выяснение отношений с госпожой Клиффорд составили 390 тысяч долларов, при этом Хардер потратил на защиту президента примерно 500 часов. Адвокат оказался недоволен суммой издержек, поэтому он обратился к суду для того, чтобы получить равнозначную часам и судебным издержкам сумму выплат от истицы. Также, по его словам, он хочет обезопасить Трампа от «повторных исков и очевидно необоснованного распространения порочащих сведений».

Также Чарльз Хардер подчеркнул, что подобное судебное разбирательство является практически беспрецедентны в юридической истории США. Стэфани Клиффорд не только необоснованно обвинила действующего президента страны в распространении порочащих сведений, но также вместе со своим адвокатом ведет массивную публичную рекламную кампанию.

Адвокат актрисы Майкл Авенатти назвал требования стороны Трампа абсурдными и возмутительными.

Все началось с того, что в апреле этого года Стэфани Клиффорд (творческий псевдоним - Stormy Daniels) подала жалобу в федеральный суд в Нью-Йорке из-за поста, оставленного Дональдом Трампом в Twitter 18 марта, где он утверждает, что она якобы является соучастницей мошенничества из-за публикации портрета мужчины, составленного по описаниям Криффорд. Как было сказано в заявлении истицы, этот мужчина угрожал ей, чтобы она не рассказывала публично о связи с американским лидером.

Клиффорд и ее адвокат требовали рассмотрения их дела судом присяжных, а также возмещения нанесенного актрисе ущерба. Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск актрисы против Трампа.

Напомним, что Стэфани Клиффорд стала известна всему миру после того, как в 2011 году заявила о том, что она якобы более десяти лет назад состояла в связи с Дональдом Трампом, будущим президентом США. Своими откровениям о имевших место в ее жизни отношениях с Трампом она поделилась с одним американским журналом, однако ее интервью так и не было опубликовано.

Через несколько недель после этого, как заявляет Клиффорд, в Лас-Вегасе (штат Невада) на автомобильной парковке неизвестный мужчина угрожал ей расправой, если она не будет молчать о связи с Трампом. Сам глава государства эту связь категорически отрицает и продолжает «сражаться» с упрямой барышней в суде.