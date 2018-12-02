Порошенко помог Путину выглядеть великодушнее

Как сообщает немецкое издание Die Welt, украинский запрет на въезд в страну мужчин 16-60 лет позволил Путину воспользоваться ситуацией и выглядеть более либерально и великодушно в глазах мировой общественности.

Как известно, РФ лояльно относится к мигрантам из Незалежной, пытаясь облегчить для последних процесс получения российского гражданства.

Как ранее заявлял российский президент, никаких ограничений в свете последних событий для въезда в страну иностранных граждан, в том числе из Украины, не будет.

Германское издание очень тепло оценило позицию Путина в этом вопросе, назвав его дальновидным государственным деятелем, проводящим черту между украинской политикой и простыми гражданами Незалежной.

Кроме того, издание охарактеризовало российскую миграционную политику как очень либеральную