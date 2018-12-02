Во Франции ученики заблокировали более сотни лицеев

Свыше ста лицеев было заблокировано во Франции из-за антиправительственных протестов.

В столице Франции блокировке подверглись семь лицеев и более десятка сообщило о попытках перекрытия доступа.

Протестующие перегораживают выходы по разным причинам — среди них есть как приверженцы «жёлтых жилетов», так и другие люди, которые не согласны с реформами в образовании.

Для урегулирования конфликта и поиска компромиссов Эдуар Филипп, премьер-министр Франции, 3 декабря провел встречу с представителями оппозиционных движений. Разговор состоялся с такими оппозиционерами как: Оливье Фором (секретарём Соц. партии Франции) и Лораном Вокье — он является председателем партии «Респубиканцы».

Премьер-министр также переговорил с Анн Идальго - мэром столицы.