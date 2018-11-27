Стало известно, как Запад повлиял на введение военного положения в Украине

Как сообщает журналист Дмитрий Гордон, сроки военного положения на Украине были сокращены после вмешательства Запада.

Журналист рассказывает, что у Петра Порошенко состоялся телефонный разговор с германским канцлером Ангелой Меркель. Также ему звонил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также звонок западных коллег вынудил Порошенко ввести военное положение только в ряде областей страны. Известно, что изначально украинский президент собирался ввести 60-дневное военное положение по всей стране.

Стартовой точкой истории стал громкий инцидент с нарушением Украиной границ России в Чёрном море.

Также ранее сообщалось, что Российское правительство призывало европейских лидеров повлиять на безумие, творящееся в Украине в преддверии выборов.