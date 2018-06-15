Песков сказал, что спорить с Путиным безумно тяжело

Пресс-секретарь Владимира Путина РФ Дмитрий Песков рассказал прессе о сложностях своей работы. По его словам, спорить с главой государства безумно тяжело, т.к. будучи подготовленным экспертом, тот кому угодно даст фору.

Как говорит Песков, президент без проблем управляется с большими объёмами информации и имеет очень твёрдую аргументацию.

Пресс-секретарь сообщил, что в своей работе иногда советуется лично с Владимиром Владимировичем. Он отмечает, что Путин мог бы и сам блестяще выполнять работу пресс-атташе, но для более оперативной работы с информацией нужно его, Пескова, участие.

Также песков метафорически сравнил свой труд с работой сапёра, т.к. самое опасное – исказить смысл слов Путина или неверно донести суть принятых им решений.

Как сказал Путин, характеризуя работу пресс-секретаря, иногда он несёт такую пургу, что не понятно, о чём он рассказывает. Песков сообщил, что регулярная критика от президента – это естественный элемент в его работе.