Уолл-стрит вырос на фоне перемирия в торговле между США и Китаем

Фондовый рынок Америки окреп 3 декабря при поддержке чувствительных к ситуации в торговле промышленного и технологического секторов.

Произошло это после временного перемирия между США и Китаем.

1 декабря, в прошедшую субботу, между двумя странами произошло временное перемирие, произошедшее после проведения переговоров между Трампом и Си Цзиньпином. Встреча произошла в Аргентине, стороны перемирия договорились, что в течение 90 дней предпримут попытки уладить текущие разногласия. КНР согласился понизить пошлины на автомобили, которые ввозят из Поднебесной в США.

Подъёму тех. сектора поспособствовало увеличение стоимости бумаг Apple Inc и Microsoft Corp.

Производители машин General Motors Co, Ford Motor Co и Tesla Inc увеличили стоимость своих акций с 1,76 до 3,135.

Подъём цен на черное золото благоприятно сказалось на росте бумаг Exxon Mobil Corp и Chevron Corp — увеличение произошло с 0,98 и 1,27%