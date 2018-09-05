Ядерное оружие-то мы уберём: КНДР провели испытания нового высокотехнологичного оружия

Как сообщило телевидение Корейской народной демократической республики, успешно завершены полигонные испытания нового «ультрасовременного» тактического оружия.

Как сообщается, новое оружие разрабатывалось в течение долгого времени. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично следил за ходом испытаний.

Особо интересно этот факт выглядит на фоне долгих и конфликтных американо-корейских отношений вокруг корейского ядерного оружия, и последовавших за этим мирных соглашений по денуклеаризации КНДР.

Совсем недавно на сингапурском саммите лидеры КНДР и США заключили дружественное соглашение, по итогам которого Ким Чен Ын обязуется избавиться от ядерного оружия в обмен на послабления с американской стороны.

Напомним, что Северная Корея и Америка долгое время находились в состоянии взаимной угрозы, которая, судя по заявлениям национальных лидеров, могла закончиться военной военным вторжением в КНДР и ядерным ударом по США.