Политический обморок: представитель народа потеряла сознание во время речи Порошенко

Представитель Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления Порошенко в эфире канала ICTV.

В это время Пётр Алексеевич как раз сообщал о реакции мировой общественности на конфликт в Чёрном море.

После происшествия Порошенко сообщил о крайне напряжённом графике Людмилы Денисовой, отмечая её неоценимый вклад в попытки всеми силами вернуть домой арестованных украинских моряков.

Также Порошенко оценил её работу как «очень нелёгкий крест», призвав поддержать народного представителя аплодисментами.

Ранее неоднократно сообщалось о столкновении российских пограничников ФСБ с украинскими военными моряками, нарушившими территориальный режим российских вод в Чёрном море. Столкновение закончилось вооружённым задержанием украинцев, корабли и экипажи были арестованы и до сих пор содержатся на территории РФ, несмотря на бурный протест ряда мировых держав.