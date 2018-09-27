Американские СМИ: битву за Арктику мы проиграли

Американские эксперты оценили состояние своего флота ледоколов и пришли к неутешительным выводам. Политики США с ними соглашаются и говорят о том, что контроль над Арктикой придётся уступить Китаю и РФ.

По оценке экспертов, на данный момент США имеют всего два ледокола, возраст и техническое состояние которых оставляют желать лучшего.

По оценкам специалистов, для успешного освоения самой северной части планеты необходимо минимум шесть ледоколов. Но это годы работы и миллиарды долларов.

В то же самое время Россия имеет не меньше 40 ледоколов, и их количество продолжает расти.

Американские эксперты и политики озабочены тем, что правительство игнорирует регион, в то время как для страны он имеет стратегическое значение.

Стоит отметить, что Россия также активно осваивает Арктику с военной точки зрения, проводя учения с учётом специфики региона, а также строя военные базы – например, «Арктический трилистник», технически не имеющий аналогов в мире.

В то же время, несмотря на громкие заявления НАТО о готовности противостоять РФ в т.ч. и в Арктике, северная часть учений «Единый трезубец» показала не самые лучшие результаты.