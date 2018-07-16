Слова на ветер: Трамп хочет обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп выразил потребность осановить гонку вооружений, что хочет обсудить с президентами России и Китая.

Трамп высказал озабоченность текущей мировой тенденцией, ведущей к новому витку гонки вооружений и пожелал ограничить этот процесс. Также в своём посте в Twitter американский президент назвал сумасшествием сумму военного бюджета США в этом году – 716 млрд. долларов.

С этого момента начинается чудовищная непоследовательность Трампа.

К примеру, мировые общественные деятели поспешили напомнить президенту, что именно он утверждал военный бюджет США.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20, где планировалось обсудить вопросы, связанные с соглашениями об ограничениях ракет малой и средней дальности, выход из которых Америка совершила в одностороннем порядке.

Также, в марте этого года, источники в Белом доме сообщили, что в телефонном разговоре с Путиным Трамп пообещал выиграть гонку вооружений, если она начнётся.