Пушков: Флот США нас не напугает

Член Совета федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв американского сенатора Джона Баррассо направить флот НАТО в Чёрное море.

Ссылаясь на то, что американский политик не разбирается в ситуации в регионе, Пушков посоветовал ему заняться экологией в родном штате Вайоминг. Пушков отметил, что такой шаг со стороны США не имеет смысла. Он уточнил, что это ударит по имиджу американских вооружённых сил, т.к. возвращаться на родину придётся ни с чем – попытки напугать Россию или заставить её не защищать свои территориальные границы ни к чему не приведут.

Ранее сенатор США от республиканской партии Джон Баррассо призвал американское правительство направить флот в Чёрное море с целью показать силу и деятельно напомнить Путину о своей международной позиции.

Ситуация происходит от инцидента в районе Керченского пролива, когда российскими военными были задержаны украинские нарушители