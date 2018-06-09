Пресс-секретарь России Песков признался, что поступил в вуз не с первого раза

Пресс-секретарь президента России во время встречи В МГИМО поведал студентам о том, как поступил в высшее учебное заведение не с первого раза, а лишь со второго. По признанию самого Пескова, он был тем ещё разгильдяем в юношестве. Дмитрий Песков окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Отвечая на вопрос дочери знаменитой фигуристки Татьяны Навки, которая является в настоящее время его законной супругой, он рассказал, что в его планах было обучение арабскому языку, однако уже после поступления в вуз он узнал, что будет учить турецкий.

По его словам, в то время все его знания об этой стране ограничивались впечатлениями о Стамбуле во времена военного переворота. Однако во время обучения, когда он стал изучать не только язык, но и их культуру, традиции, его мнение кардинально изменилось. Уже с 3-го курса он работал в качества переводчика и взаимодействовал с турецкими компаниями.

Сразу после окончания института Пескова трудоустроили в систему МИД СССР, однако он не проработал там долго. В МИД России он начал работу в 1994 году, а после вступил на должность второго секретаря посольства России в Турции.