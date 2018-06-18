Россия не вернула Украине военные катера

Как стало известно, украинские военные катера, неделей раньше жёстко нарушившие территориальный режим РФ, так и не покинули порта Керчи, куда были отбуксированы по факту задержания.

Чуть ранее в сеть попало сообщение о якобы пропаже катеров с привычного места стоянки. Как выяснилось, катера просто были переставлены к другой причальной стене. Порта задержанные корабли не покидали.

Как уже сообщалось, экипажи всех трёх плавсредств доблестного флота в числе более двадцати человек были арестованы и привлечены к уголовной ответственности по факту нарушения территориальных границ РФ.

Ранее Украина выступала с требованием вернуть ей военное имущество и компенсировать убытки. В какой валюте предлагалось компенсировать убытки от нарушения чужих территориальных вод, не уточнялось.

Также Украину поддержал ряд крупных западных держав. К примеру, Эстония невероятно быстро присоединилась к требованию вернуть нарушителей домой.