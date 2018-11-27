США хотят отправить свои корабли в Чёрное море

Соединённые штаты Америки, промотивированные недавними событиями в Азове, вновь хотят поиграть мускулами на другом краю света. Джон Баррассо, сенатор от республиканской партии, порекомендовал родному правительству направить НАТОвские военные корабли в Чёрное море.

Баррассо мотивировал это якобы агрессией российских пограничников против украинских военных моряков в недавнем конфликте. О праве РФ защищать свои территориальные воды на Западе говорить не принято.

По словам американского сенатора, Путин – человек дела, а не слов, и понимает только язык жёстких действий. Следовательно, пора показать российскому президенту свою силу и мощь.

Мирное население в мировой Сети отреагировало на призыв рекомендациями сперва поговорить с военными. В отличие от заокеанских политиков, американские военные на своём печальном опыте знают о реальных возможностях РФ.