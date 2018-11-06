Ляшко подготовил изменения в Конституцию: сократить число депутатов Рады, упразднить пост премьер-министра

Ляшко подготовил изменения в Конституцию. Главные аспекты подготовленного пакета предполагают: сократить число депутатов Рады, упразднить пост премьер-министра.

Лидер Радикальной партии считает нужным скорректировать основной закон государства. Все необходимые изменения он уже сформулировал. Положения проекта опубликованы на сайте партии. Пресс-служба политической организации осведомила о разработанных поправках Конституции в понедельник.

По мнению Ляшко, стоит практически в два раза сократить число депутатов Верховной рады. На сегодняшний день их количество составляет 450 человек. По новым стандартам их будет 250. Министерств должно остаться 10, вместо 20. Также ненужной выглядит должность премьера. Ее Ляшко предлагает упразднить.

Также в новом пакете изменений делается упор на усиление президентской вертикали власти. Еще политик считает нужным ввести народные выборы судей и прокуроров (по аналогии с системой США).