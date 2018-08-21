Генпрокурор Украины: «пора положить конец ведению бизнеса россиян»

Генеральный прокурор Незалежной Юрий Луценко предложил ввести строгие санкции против россиян, имеющих бизнес на территории европейской державы.

Свою инициативу он мотивировал недавними событиями в районе Азова.

Реализовывать грозный акт справедливости Юрий предложил через введение ряда мер, например, блокирование активов российских граждан на украинской территории. Придерживаться строгих мер Луценко предлагает до снятия российской оккупации.

Генпрокурор перешёл от слов к делу, сообщив, что уже направил соответствующие предложения президенту и директору СНБО.

Луценко уверен, что с бизнесом россиян, вероломно напавших на Украину, пора покончить. Также он назвал это своей политической и юридической позицией. Доподлинно неизвестно, является ли это также его гражданской позицией.

Как известно, в прошлом месяце были введены российские санкции против ряда крупнейших украинских компаний. Санкции могут быть сняты, если Киев аннулирует уже действующие санкции против России.