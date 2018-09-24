Депутат Госдумы требует у РЖД вернуть в бюджетные деньги

Как стало известно, депутат Госдумы требует от руководства РЖД по региону вернуть в бюджет полтора миллиарда рублей. Дмитрий Ионин рассказал о финансовых схемах, которые причинили ущерб бюджету Свердловской области.

Он утверждает, что схема действовала в течение нескольких лет и связана с существенными налоговыми льготами, распространявшимися на компанию ОАО «Вторая Грузовая Компания». За эти годы предприятие укоренилось в регионе, сменило название, но продолжает пользоваться благоволением ряда региональных чиновников. Это было сделано с условием, что компания будет предоставлять отчеты о создании дополнительных рабочий мест. Но на самом деле рабочих мест не создавалось, были лишь двойные трудовые договоры, которые давали возможность подделывать итоговые отчеты о росте рабочих мест.

Также стоит отметить тот факт, что Дмитрий Ионин высказался в отношении новой поправки в Бюджетный кодекс, предоставляющие право регионам субсидировать бюджеты других субъектов РФ. Он отметил, что предложение правительства ни к чему не приведет. Было обращено внимание на то, что ряд регионов сегодня закредитованы и находятся в предбанкротном состоянии, в двух уже введено внешнее казначейское управление.

В отношении высказывания екатеринбургского чиновника Колесникова "журналисты должны работать для депутатов" он высказался крайне критически, отметив, что постановка вопроса неправильная. Ионин отметил, что работа журналистов очень сложная, и к ним нужно относиться с уважением.