Владимир Путин значительно изменил состав Совета по правам человека

Стало известно, что президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека и развитию гражданского общества на 25%. Соответствующий указ был подписан в понедельник, 3 декабря.

Более десяти членов Совета покинули его состав, их заменили новыми людьми. В числе ушедших также оказались правозащитник Андрей Юров и член правления общества «Мемориал» Сергей Кривенко. Всего в обновленный состав Совета вошел 51 человек. Не будет в новом составе СПЧ основателя движения «Голос» Лилии Шибановой и судьи Мосгорсуда в отставке Сергея Пашина.

Также стоит отметить тот факт, что в Кремле ответили на желание Трампа закончить гонку вооружений. Песков напомнил о словах Владимира Путина, который говорил о пагубных последствиях возможного выхода американцев из ДРСМД. Был сделан акцент на том, что правительство России будет только приветствовать подобное, если действия будут соответствовать словам. Целью несостоявшихся переговоров Путина и Трампа было начать диалог по ДРСМД. Но встреча в итоге не состоялась. О шаге по выходу из договора американская сторона Москву пока не уведомляла.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что бизнесменам не стоит пытаться попасть на прием к Путину под видом журналистов. Проблема заключается в том, что зачастую пресс-конференцию используют как повод получить аудиенцию главы государства. На взгляд чиновников, это не совсем желательно.