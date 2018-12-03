Андрей Соболев займет пост торгового представителя РФ в Германии

Как стало известно журналистам, премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Германии.

Отмечается, что Андрей Соболев сменил бывшего на этом посту ранее Юрия Стеценко, который ушел на пенсию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации. По имеющимся сведениям, Андрей Соболев ранее занимал должность заместителя директора одного из департаментов Министерства экономического развития России.

Также стоит отметить тот факт, что Медведев освободил Григория Прокуронова от должности замглавы Росавтодора. Пресс-служба правительства опубликовала данный документ. Примечательно, что бывший заместитель сам попросил об этом. Прокронов занимал этот пост с июля 2013 года.

В итоговом интервью Медведева, которое пройдет 6 декабря, впервые примет участие региональный телеканал. В предыдущие годы для этой программы выбирались представители основных федеральных телеканалов. Ожидается, что Дмитрий Анатольевич в прямом эфире будет отвечать на вопросы ведущих телевидения и журналистов. Премьер-министр подведет итоги работы правительства за прошедший год и сообщит об основных задачах, которые на данный период времени стоят перед кабинетом министров.