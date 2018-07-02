«Со стороны Китая есть приверженность»: в Минфине США будет подписано торговое соглашение с КНР

Министр финансов США рассчитывает на заключение соглашение с Китаем. Это связано с тем, что правительство КНР не так давно заявило о том, что может пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.

Отмечается, что это первый случай, когда со стороны Китая есть приверженность. В течение трех месяцев президент Соединенных Штатов будет вести переговоры при поддержке глав министерств энергетики и сельского хозяйства. Мнучин сделал акцент на том, что переговоры с КНР касаются не только торговли, но и открытия китайского рынка компаниям США.

Также стоит сказать о том, что Россия, Китай и США начнут переговоры об остановке гонки вооружений. Об этом сообщил Дональд Трамп, хотя точное время сообщено не было. Примечательно, что в этом году, как отметил лидер Америки, США выделили 716 миллиардов долларов на вооружение.

Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США. В настоящее время полшины составляют сорок процентов, что стало ответом на торговую политику Вашингтона. Пентагон недоволен торговым дисбалансом, который установился между США и Китаем. На данный момент дисбаланс составляет 500 миллиардов долларов в пользу Пекина.

Также необходимо сказать и о том, что Китай согласился покупать некоторый объем товаров у производителей США. Для сокращения торгового дисбаланса КНР будет закупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров. Данное заявление сделала пресс-секретарь Белого дома по итогам встречи председателя КНР и президента Соединенных Штатов.