Порошенко: ЕСПЧ принял срочное решение по поводу инцидента в Керченском проливе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в беспрецедентно короткие сроки Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Россия обязана представить Киеву всю информацию о задержанных в Керченском проливе моряках.

Соответствующее заявление президент сделал на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины». Согласно словам Порошенко, в ответ на запрос Украины суд принял срочное решение. В частности, ЕСПЧ якобы требует сообщить о юридических обоснованиях задержания моряков, месте удержания, нанесённых ранениях и оказанной медицинской помощи. Порошенко уточнил, что информацию Россия должна предоставить сегодня.

В ЕСПЧ пока не давали официальных комментариев.

Тем не менее, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала необходимую информацию о состоянии украинских моряков украинской стороне в лице Людмилы Денисовой.

Ранее в ЕС заявили, что в связи с инцидентом в Керченском проливе может быть рассмотрена возможность ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, G7 призвал Россию отпустить украинских моряков, которые по решению суда были задержаны на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границ РФ.