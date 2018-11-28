Пушков: Порошенко обратился не по адресу, Путину не о чём с ним говорить

Российский сенатор Алексей Пушков выразил своё мнение относительно попыток президента Украины Петра Порошенко дозвониться Владимиру Путину. Комментарий к ситуации он оставил в Twitter.

Пушков предложил свои варианты, зачем же Порошенко пытался связать с Путиным: «Хочет обсудить собственную провокацию? Вновь обвинить Россию в подготовке к агрессии? Пожаловаться на судьбу?». Политик заявил, что президент Украины обращается не по адресу, говорить с ним не о чём.

Такой же позиции поддерживается первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Кроме того, он считает, что возможность поговорить была, но Порошенко её упустил. Не поверили в искренность Порошенко как депутаты Госдумы, назвав его «смешным», так и российские пользователи Сети, которые посоветовали звонить с жалобами в Европу или Трампу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что запрос на переговоры от Порошенко действительно приходил, однако контакта не было.

Ранее украинский лидер в интервью французскому телеканалу France 24 рассказал о неудачной попытке поговорить с Владимиром Путиным после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, которых задержала пограничная служба РФ за незаконное пересечение российских границ. Пётр Порошенко сообщил, что согласен на любой формат беседы с президентом РФ – двусторонний либо с участием американских или европейских коллег.