В Госдуме высказались в отношении заявления Порошенко о переброске войск

Как стало известно журналистам, в Государственной Думе прокомментировали заявление президента Украины о переброске значительного количества войск к границе. Данное заявление сделал зампред комитета Госдумы по СНГ.

Он сделал акцент на том, что данная политика Порошенко приводит к психозу, поскольку нагнетается обстановка и создается информационная война. Жителей Украины ото всюду информируют об агрессии со стороны российского государства. Это делается для того, чтобы Порошенко мог остаться у власти, потому что при иных обстоятельствах данный исход фактически невозможен. Кроме того, он сказал, что в связи с окончанием военного положения начнутся другие провокации. Главная проблема же заключается в том, что Порошенко понятия не имеет, кто живет в тех областях, где было введено военное положение. А между тем, это русскоговорящие люди, для которых русский язык является основным.

Также стоит отметить тот факт, что Госдума может принять закон о повышении МРОТ на текущей неделе. Закон подразумевает под собой увеличение минимальной оплаты труда по всей территории России на сумму равную 117 рублям. В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ.

Необходимо сказать и о том, что в Госдуме предложили принять законопроект о политическом убежище. Это должно помочь в решении проблемы отказа в получении гражданства России ополченцам из ДНР и ЛНР.