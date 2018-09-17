Порошенко намерен расторгнуть Договор о дружбе с Россией

Именно такое предложение внес президент Украины в Верховную Раду 3 декабря. Более того, базе данных документов парламента отмечено, что законопроект определен Петром Порошенко как неотложный.

Известно, что к законопроекту не прилагается пояснительной записки, как это обычно бывает при внесении соответствующего предложения в парламент. Как правило, в тексте пояснительной записки кратко указано, какие положения вводятся соответствующим законопроектом в случае его принятия, а также, если это возможно и целесообразно, причины внесения соответствующей инициативы.

Ранее сообщалось, что еще в середине сентября президент Украины подписал Указ о прекращении действия договора, подписанного президентами двух стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. Известно, что данный договор вступил в силу в 1999 году. В нем указано, что, если стороны по истечение 10 лет не заявят о своем намерении прекратить отношения, соглашение автоматически продлевается на такой же срок. В 2009 году ни российская, ни украинская сторона ничего подобного не высказали.

Однако сейчас после подписания соответствующего Указа по законодательству Украины необходимо еще одобрение документа Верховной Радой. Однако осенью этого года МИД Украины проинформировало международные организации о желании Киева расторгнуть Договор о дружбе с Россией, чтобы не допустить его автоматической пролонгации еще на 10 лет. При этом известно, что 30 ноября глава МИДа Павел Климкин рассказал о намерениях Украины расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией.