Порошенко назвал сроки отмены военного положения

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что ему не придется продлевать срок военного положения, введенного на 30 дней в приграничных с Россией территориях. Об этом глава государства написал в своем Twittrer сегодня, 3 декабря.

За это время, по мнению Порошенко, стана должна укрепить оборону и повысить способность защитить граждан от вражеского удара. Он также предположил, что этих мер хватит и продолжения не потребуется.

В тех областях, где введен в действие режим военного положения, пройдут учебные сборы резервистов украинской армии. Также оборонно-промышленный комплекс страны переводится на особый режим работы.

Отметим, что с 30 ноября мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, что 26 ноября Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения на 30 дней после того, как отношения Москвы и Киева максимально обострились из-за инцидента в Черном море, когда корабли ВМФ Украины вторглись в территориальные воды Российской Федерации и стали совершать опасные маневры.

После ряда предупреждений, направленных нарушителям, российские военные были вынуждены применить силу и открыли огонь. Корабли и их экипажи были взять под арест и доставлены в Керченский порт. Двум раненым украинским морякам была оказана необходимая медицинская помощь. Позже было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

Президент Украины был возмущен такими действиями российских властей и призвал Запад увеличить количество кораблей НАТО в Черном море, чтобы защитить Украину от «агрессии» России. Позже Порошенко добавил, что Киев видит, что Москва готовится к захватить портовые украинские города Мариуполь и Бердянск, чтобы создать сухопутный коридор из охваченного войной Донбасса.

Российские власти называли действия Украины в Керченском заранее планированной провокацией, проведенной в преддверии президентских выборов на Украине.

Из-за кризиса в Черном море сорвались переговоры Путина и Трампа, которые должны были состояться на прошедшем в Аргентине саммите Большой двадцатки. При встрече главы двух государств сухо поздоровались и не пожали друг другу рук.