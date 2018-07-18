Меланья Трамп испугалась слухов о романе с Путиным и резко стала любвеобильной женой

Несмотря на шумиху вокруг скандальных фото, все точки над G так и не расставлены.

В сети стали всё чаще появляться фотографии, где Первая леди США активно проводит время со своим супругом Дональдом Трампом, мило держась с ним за ручку. Однако, не учитывается тот факт, что в свете недавнего курьёза это выглядит несколько наигранно. Напоминаем, что с саммита G-20 просочились любопытные фото, на которых Меланья Трамп весьма кокетливо переглядывается с Владимиром Путиным.

Событие уже стало весьма резонансным, а американские СМИ лишь подливают масла в огонь в попытке нивелировать этот курьёз. Так, например, на зарубежных сайтах, вроде HollywoodLife, стали активно внедрят статьи, в которых описывается любовь Меланьи Трамп к праздникам, на фоне чего 48-летняя Первая леди становится куда более любвеобильной по отношению к своему 72-летнему супругу. Активное форсирование таких моментов ещё больше подогревает внимание к случившемуся курьёзу на саммите. Также, помимо прочего, источники по разному реагируют на рукопожатие миссис Трамп с Путиным: одни считают её остолбенение подтверждением интрижки, другие же говорят о растерянности и даже сильном испуге.

Пусть слухи об интрижке с Путиным и являются, скорее всего, таковыми, но задуматься заставляют также действия самого президента России. Как известно, ещё в 2014 году у Путина был курьёзный случай с женой китайского главы Си Цзиньпина во время саммита АТЭС. Путин решил поухаживать за Пэн Люань – поступок, который в России может посчитаться проявлением галантности, в Китае расценивается как попытка приударить за чужой женой. Резонанс не утихал долго, оставив неприятный осадок у обеих сторон.