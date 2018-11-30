Премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман словесно приравнял строящийся газопровод к политическому оружию.

Как сообщается далее, Владимир уверен, что Северный поток-2 – не что иное, как инструмент ведения скрытой войны, всерьёз угрожающий европейским потребителям. О своих серьёзных выводах заботливый премьер-министр сообщил германскому изданию Die Welt.

Далее, не без нот печальной ностальгии, следует рассказ о том, что Украина прекрасно знает – каково это, быть зависимым от агрессивной сверхдержавы. Именно этот печальный опыт, неизвестный наивной Европе, и заставляет украинскую власть трактовать новый виток российско-европейского экономического сотрудничества таком пессимистично-параноидальном ключе.

Также не в меру искренний премьер-министр добавил, что именно Украина способна дать Европе действенное решение транзита российского газа. Естественно, взамен России, являющейся одной из крупнейших нефтяных держав, и успешно достраивающих сразу два магистральных газопотока в обход Незалежной.

Надёжность своих слов Гройсман подчеркнул словами искренней заботоы о безопасности Европы.