Рано радовались: Президент Нигерии опроверг слухи о своей кончине

Как сообщила The Guardian, нигерийский президент Мохаммаду Бухари лично выступил с заявлением, в котором опроверг слухи о собственной кончине и подмене себя двойником.

Мохаммаду Бухари заявляет о своём крепком здоровье и готовности встречать свой 76й день рождения.

Нигерийский правитель особо отметил, что ранее, когда он имел проблемы со здоровьем, многие, рассчитывавшие занять его место, охотно верили в слухи о его кончине.

Известно, что в 2017 году Мохаммаду Бухари 5 месяцев лечился в Великобритании.

В начале 2019 года действующий нигерийский лидер собирается принимать участие в выборах