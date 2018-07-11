ТРАМПлин для американского автопрома – американский президент сообщил, Китай снижает пошлины

Используя свой Twitter-аккаунт, Дональд Трамп рассказал, что КНДР согласилась снизить и отменить таможенные пошлины на ввоз американских автомобилей.

Как известно, на данный момент таможенная комиссия на ввоз продукции американского автопрома составляет внушительные 40 процентов от стоимости.

Американо-китайские отношения стали теплеть после аргентинского саммита G20, где Дональд Трамп и Си Цзиньпин установили временное торговое «перемирие». Договор между странами обязует Китай в значительной мере нарастить закуп товаров из Америки, в обмен на что американская сторона обещает не повышать пошлины на ввозимые китайские товары объёмом 200 миллиардов долларов.

Как известно, торговая война между двумя странами идёт не первый день, ранее Китай и США неоднократно обменивались принципиальными сообщениями и вводимыми мерами по импорту товаров друг друга.