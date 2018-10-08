«Теперь не под опекой»: Катар выходит из ОПЕК

Госминистр по делам энергетики Катара, Саад бен Шрида аль-Кааби, озвучил решение о выходе из ОПЕК (Организация стран экспортёров нефти).

В настоящий момент в приоритетах страны добыча нефти и производство сжиженного газа. В планах катара эскалация выработки СПГ с 77 до 110 млн тонн в год. До этого страна уже говорила о старте четырех новых линий для СПГ.

Саад бен Шрида аль-Кааби подчеркнул то, что все международные соглашения продолжают выполняться.

6 и 7 декабря в Вене произойдёт встреча ОПЕК+,где главной темой будет являться снижение добычи нефти.

Напомним, что ещё в 2016 году участники ОПЕК и ряд другиъ стран заключили соглашение, предметом которого являлось сокращение количества нефтедобычи. Спустя некоторое время этот договор был пролонгирован.