Численность суммарного трафика по Крымскому мосту превысила 3.3 млн. автомобилей

Инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что на данный момент по мосту проехало свыше 3.3 миллионов транспортных средств.

Также известно, что в ноябре-месяце количество автомобилей, пересекших мост в обе стороны, составило больше 243 тыс., четверть из которых – грузовой транспорт.

Мост введён в эксплуатацию чуть более полугода назад, 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автодвижение по мосту, символично совершив первый рейс за рулём грузовика.

Известно, что в сутки по мосту проходят примерно 8000 автомобилей.

Крымский мост считается самым длинным в Европе и имеет протяжённость около 19 км. На данный момент полностью введена в эксплуатацию автомобильная часть проезда, железнодорожная ветка моста ожидает своего открытия в 2019 году.

Крымский мост стал причиной резкого ухудшения международных отношений с Украиной, необъективно считающей крымскую сторону моста своей территорией. Также мост стал главным поводом для множества забавных сплетен, слухов и откровенных дезинформационных «вбросов» с украинской стороны о его ненадёжности, разрушении или вообще отсутствии стройки как таковой.