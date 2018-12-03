Германия сообщила, что пора «перезагрузить» отношения с Россией

Глава Германо-Российского форума Маттиас Платцек заявил, что пришло время «перезагрузить» отношения с Россией.

Также он сказал о необходимости создания совместной с РФ новой архитектуры безопасности.

Платцек сообщил, что текущие отношения с Россией зашли в тупик. Как он говорит, речь идёт не о принуждении РФ к выгодному Германии образу жизни, а просто о том, чтобы мирно сосуществовать на одном континенте.

Платцек назвал это концом эпохи либерализма и высказал сожаление, назвав это шагом назад.

Кроме того, немецкий политик поддержал Россию в споре об инциденте в Чёрном море. Как сказал Платцек, вся эта шумиха – лишь прелюдия к выборам Порошенко, и России просто невыгодно быть инициатором подобного конфликта.